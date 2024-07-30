تنفيذ أعمال صيانة وتطوير بكورنيش بحيرة قارون

الفيوم رباب الجالى

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة المحلية بقرية سنهور البحرية بدأت في تنفيذ أعمال صيانة وتطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون بنطاق القرية، ولفت رئيس المركز أنه تم أمس تنفيذ حملات نظافة مكثفة وتشجير بعدد من قرى وطرق المركز .

وأشار إمام أن حملة مسائية برئاسة خالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية للمركز، قامت بأعمال نظافة مكثفة بشوارع وطرق المدينة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، مضيفا أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع قرى المركز، أسفرت عن رفع 284 طنا قمامة و8 أطنان أتربة.

وأكد رئيس مركز سنورس أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وقامت الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي بإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام القرية ،عبارة عن أسوار وحوائط بالبلوك الأبيض على قطعتي أرض، الأولى بمساحة (قيراط)، والثانية بمساحة (18) سهما، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.