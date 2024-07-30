تقارير: زعيم كوريا الشمالية يعانى صحيا ومساعدوه يبحثون عن أدوية فى الخارج

أحمد علوى

بدا على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في آخر ظهور له الاثنين، عندما زار المناطق المتضررة من الفيضانات بالقرب من نهر أمنوك، أنه يعاني من مشكلات صحية مرتبطة بالسمنة مثل ضغط الدم والسكر، وكأنه يعود إلى شكل جسده السابق بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وبحسب التقرير، أفادت هيئة الاستخبارات الوطنية، وهي وكالة التجسس الرئيسية في كوريا الجنوبية، أن كيم رجع إلى وزنه السابق فوصل وزنه إلى 140 كيلوجراما مرة أخرى، وأصبح عرضة للإصابة بأمراض القلب، ومساعدو كيم يحاولون الحصول على أدوية جديدة من الخارج.

ويعرف عن كيم البالغ من العمر 40 عاماً، شرب الخمر والتدخين بشراهة، وأن عائلته تمتلك سجلا ضخما من مشكلات القلب، كما أن والده وجده اللذين حكما كوريا الشمالية، توفيا بسبب أمراض القلب.