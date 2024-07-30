تعرف على قرار مواعيد المحلات الجديد فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصدر مجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بيانا ، حول تعديل مواعيد غلق المحلات التجارية، وذلك حسب التعليمات الواردة إليهم، حيث يبدأ مواعيد غلق المحلات التجارية في الحادية عشرة بدلا من العاشرة مساء ويومي الخميس والجمعة الثانية عشر فى منتصف الليل بدل من الحادية عشر.

وأكد المحاسب السيد عبد العال رئيس مجلس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، خلال البيان ، بأنه قد تقرر طبقاً للتعليمات الوارده إليهم أنه تم تعديل موعد غلق المحلات التجارية لتصبح الساعة الحادية عشر مساءاً بدلاً من الساعة العاشرة مساءً عدا أيام الخميس والجمعة الساعه 12 منتصف الليل.