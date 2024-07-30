تعرف على أول مشروع لإنشاء مركز لتنمية المهارات بقرية الهرم فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، البدء فى مشروع إنشاء أول مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية بعزبة النور بمركز الواسطى شمال المحافظة.

ويتم إنشاءه وفقا البرتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتنمية الصعيد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بنى سويف.

ويقام المشروع على مساحة 1200 متر، وتم أعمال الحفر لتنفيذه في غضون 6 أشهر، حيث سيكون المشروع مركزاً للتدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية في عدد من المجالات ومنها تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية، التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام، والألباستر، كراسي البامبو والجريد، تصنيع السجاد اليدوي والكليم.