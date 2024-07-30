تدفقات الاستثمارات العربية فى مصر ترتفع لمليارى دولار بالربع الثانى من 23/24

كتب: مدحت عادل

تصدرت الدول العربية قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل في مصر بالربع الثاني من العام المالي 2023/2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت البيانات، إن إجمالي تدفقات الاستثمارات للداخل بلغت قيمتها نحو 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني "أكتوبر – ديسمبر"، منها تدفقات للاستثمارات العربية سجلت نحو ملياري دولار بنسبة بلغت 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية التي استقبلتها مصر خلال الفترة المذكورة، يليها تدفقات استثمارية للاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.



خريطة تدفقات الاستثمار

وأضافت بيانات الجهاز، أن تدفقات الولايات المتحدة بلغت نحو 700 ألف دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، بنسبة بلغت نحو 12% من الإجمالي، ثم تدفقات المملكة المتحدة بقيمة بلغت 500 ألف دولار خلال نفس الفترة، وأخيرا دول العالم الأخرى بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة 22.4% من إجمالي التدفقات.

وتظهر البيانات، أن تدفقات الاستثمارات العربية للداخل في مصر ارتفعت عن الربع المناظر من العام المالي 2022/2023، والتي كانت 1.8 مليار دولار، كما كانت تدفقات الاتحاد الأوروبي نحو 1.7 مليار دولار، والمملكة المتحدة 600 ألف دولار، والولايات المتحدة 500 ألف دولار.