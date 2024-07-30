اليوم السابع
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تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف بالبحيرة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:19 م
تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى، وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 46 مخبز بلدى، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.







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