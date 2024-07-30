تحرير 127 محضرًا لمخالفات تموينية خلال حملات فى الإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية -صبرى غانم

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدى المدعم؛ مراعاةً للمواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز بالقنطرة غرب؛ لتصرفه فى كمية من الدقيق تقدر بـ8 أجولة دقيق بلدى مدعم، بالإضافة لضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بـ4 أجولة دقيق بلدى مدعم.

وفى مركز الإسماعيلية، تم ضبط أحد المخابز لتجميعه 18 جوال دقيق بلدى مدعم.

وفى مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، ومحضر لعدم الإعلان عن المخابز.

وفى مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر للتوقف عن الإنتاج، 21 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 3 محاضر تصرف وتجميع، 11 محضرا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 43 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحى برئاسة رئيس المدينة أو الحى، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتى الطب البيطرى والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومى للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتى ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.