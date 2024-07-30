تحرك جديد من الكونجرس لمواجهة "الأعلام الأمريكية" بصناعة صينية

كتبت : نهال أبو السعود

أقر الكونجرس الأمريكي اقتراحا يلزم الحكومة الفيدرالية بشراء الأعلام الأمريكية المصنعة بالكامل في الولايات المتحدة فقط، حيث تستورد الولايات المتحدة ملايين الأعلام الأمريكية من الخارج، معظمها من الصين، وقال رعاة الاقتراح إنه حان الوقت لتصنيع الأعلام الأمريكية في البلد الذي تمثله.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس قال مؤيدو الاقتراح، بقيادة السناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين والسناتور الديمقراطي شيرود براون من ولاية أوهايو، إن التغيير أكثر من مجرد رمزي فهم يعتقدون أنه سيدعم الوظائف والشركات المصنعة الأمريكية مع الحفاظ على العلم الأكثر شهرة في البلاد ليكون مصنع محليا.

وقالت كولينز: "يعتبر العلم الأمريكي رمزًا لهويتنا وعزمنا وقيمنا كشعب واحد. ولتكريم أهميته، يجب على الحكومة الفيدرالية استخدام الأعلام المصنعة بالكامل في الولايات المتحدة فقط"، وقال مؤيدو الاقتراح إنهم يتوقعون توقيع الإجراء الذي تم ارساله الى الرئيس جو بايدن، ليصبح قانونًا قريبًا.

وقال مؤيدو الاقتراح إن القواعد الفيدرالية تتطلب حاليًا من الحكومة شراء الأعلام التي تحتوي على مواد نصفها أمريكية الصنع. يتطلب تغيير القاعدة، المسمى "قانون العلم الأمريكي الشامل"، أن يتم إنتاج الأعلام التي تشتريها الحكومة بالكامل بمواد أمريكية الصنع بالإضافة إلى تصنيعها في الولايات المتحدة.

وفقًا للبيانات الفيدرالية كانت قيمة واردات الأعلام الأمريكية في عام 2015 أكثر من 4 ملايين دولار وقال مؤيدو تغيير القاعدة إن الغالبية العظمى من هذه الواردات جاءت من الصين.

في عام 2017، استوردت الولايات المتحدة حوالي 10 ملايين علم أمريكي، وجاء 99.5% منها من الصين، كما قال مؤيدو الاقتراح، تشمل هذه الأرقام جميع الأعلام الأمريكية المستوردة إلى البلاد