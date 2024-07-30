بعد قليل.. الحكم فى استئناف حسين الشحات على حبسه سنة بتهمة الاعتداء على الشيبى

كتب أحمد حسني

تصدر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الثلاثاء، حكمها فى استناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة اى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيًا والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهًا أتعاب محاماة.

وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى فى بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدى، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسى وجسدى عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.