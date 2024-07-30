بدء الدراسة ببكالوريوس العلوم لذوى الهمم وتكنولوجيا التعليم الرقمية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم ذوى الاحتياجات الخاصة وتكنولوجيا التعليم الرقمية ، وذلك بعد أن تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات لجان قطاعات التعليم الجامعي (قطاع الدراسات التربوية) وتم التصديق عليه بمجلس الجامعة رقم 235، على ان تبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2024 / 2025 بنظام الساعات المعتمدة بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح رئيس الجامعة، ان البرنامج يأتي في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فئات (المعاقين والموهوبين والمتفوقين عقليا) وإكسابهم مهارات توظيف علوم تكنولوجيا التعليم الرقمية في إعداد وتصميم وبرمجة الاختبارات والمقاييس التشخيصية والبرامج التدريبية والتأهيلية تكنولوجيا وذلك في ظل التوجه التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول والمحاكاة الرقمية والبيئات الذكية، فضلاً عن تلبية حاجات المجتمع من الكوادر البشرية المؤهلة علميا ومهنيا في تخصصات تكنولوجيا التعليم .

وأضاف الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، أن البرنامج يستهدف إعداد متخصصين للعمل في مجال تكنولوجيا التعليم الرقمي في تخصصات اضطراب التوحد، اضطرابات اللغة والتخاطب، صعوبات التعليم، الإعاقة العقلية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والموهبة والتفوق العقلي ، مؤكداً أن الكلية تعمل على تطوير المناهج الدراسية وتحديثها بصورة مستمرة بما يتماشى مع التقدم العلمي ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل وإنتاج البرامج والكتب والحقائب الإلكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة.