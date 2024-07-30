انفجار فى محيط مجلس شورى حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية

وكالات

ذكرت تقارير أخبارية أن انفجارا اندلع في محيط مجلس شورى حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية.

وكان قد أطلق حزب الله اللبناني، العديد من الصواريخ على مستوطنات صهيونية في شمال الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار ووقوع عددا من الحرائق في الجليل الأعلى وكريات شمونة والجولان المحتلة.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالغارات الجوية مناطق في الأراضي اللبناني منها، بلدة حولا الحدودية، و بلدة مركبا، و بلدة كفركلا، وعيتا الشعب.

من ناحية أخرة، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن مدنياً إسرائيلياً سقط جراء إطلاق صاروخ من لبنان.

وقال جيش الاالإسرائيلي إن عشرة صواريخ أطلقت من لبنان وإن أحدها سقط في تجمع هجوشريم السكني مما أسفر عن سقوط شخص.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، بعد أن أسفر صاروخ عن سقوط 12 طفلاً في مجدل شمس، في هضبة الجولان المحتلة.