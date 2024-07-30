انخفاض واردات الهند من المنتجات النفطية لتبلغ مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

انخفضت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 34 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة %3.4 مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1 مليون برميل يوميا مرتفعة بنحو 65 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير يأتي ذلك على خلفية تراجع الواردات من غاز البترول المسال وزيت الوقود في شهر مارس 2024. وفيما يتعلق بالصادرات، ارتفعت صادرات الهند من المنتجات النفطية بنحو 19 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة %1.5% مقارنة بالربع السابق البالغ، لتصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 21 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.

وأشار التقرير يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الصادرات من زيت الوقود، في حين كان لقوة الطلب المحلي دوراً في الحد من ارتفاع صاردات الهند من المنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، وبذلك ارتفع صافي الواردات النفطية للهند خلال الربع الأول من عام 2024 بحوالي 304 ألف بي أي بنسبة 7.1% مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى نحو 4.9 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بحوالي 44 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.