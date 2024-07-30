انخفاض معدل توفر الوظائف باليابان لأدنى مستوياته منذ 27 شهرا وسط ارتفاع التكاليف

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كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن معدل توفر الوظائف في البلاد انخفض في شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 27 شهرا؛ حيث أدت التكاليف المرتفعة في الأجور والرعاية إلى الحد من التوظيف.

وذكرت البيانات التي كشفت عنها وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ونقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن الرقم الشهري يشير إلى وجود 123 وظيفة متاحة لكل 100 باحث عن عمل. وهو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض.

وسجل كل قطاع عددا أقل من الوظائف المتاحة مقارنة بالعام السابق وحاز قطاع التصنيع على نصيب الأسد فيما يخص هذا الانخفاض، حيث انخفضت توفر الوظائف فيه بنسبة 14.6% وخدمات نمط الحياة والترفيه، بنسبة 13.7%.

وبحسب "كيودو" جاء الانخفاض في الوقت الذي تعاني فيه اليابان من نقص العمالة بسبب كبر سن السكان، وقال كويتشي فوجيشيرو، كبير الاقتصاديين في معهد دايتشي لأبحاث الحياة:" بشكل عام، يعني النقص أن سوق العمل لا تزال جيدة للباحثين عن عمل".

وأضاف فوجيشيرو:" لكن يبدو أن الشركات تتخلى عن توظيف الأشخاص لشغل الوظائف الشاغرة لديها منذ بعض الوقت، مما يؤدي إلى انكماش متوازن"، مستشهدا بعدم التوافق بين المهارات كسبب رئيسي للوظائف الشاغرة.

وفي بيانات منفصلة، ​​انخفض معدل البطالة في اليابان في نفس الشهر إلى 2.5% من 2.6% في الشهر السابق في حين أظهرت بيانات وزارة الشئون الداخلية والاتصالات أن هذا هو أول تحسن في خمسة أشهر، بقيادة عدد أقل من الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية وسط عدد أقل من الوظائف الشاغرة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف 68.22 مليون في يونيو الماضي، بزيادة 370 ألف شخص عن العام السابق وأعلى رقم منذ بدء السجلات القابلة للمقارنة في عام 1953، وفقا لمسئول مطلع في الوزارة.

ومن بين العاطلين عن العمل، ترك 740 ألف شخص وظائفهم طواعية، بانخفاض 10 آلاف شخص، أو 1.3% عن مايو. وعلى العكس من ذلك، تم تسريح 20 ألف عامل إضافي من قبل أصحاب عملهم، بزيادة 4.5% عن الشهر السابق إلى 460 ألف شخص.