الهند: انضمام الجيش لعمليات الإنقاذ عقب الانهيارات الأرضية.. وارتفاع الضحايا لـ63 قتيلا

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، انضمام الجيش إلى جهود البحث والإنقاذ الجارية في ولاية "كيرلا" في أعقاب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية أن وحدتي إنقاذ تابعتين للجيش، بالإضافة إلى 40 جنديا، انتشروا في منطقة الكارثة بمقاطعة "واياناد" للمشاركة في جهود الإنقاذ، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 63 قتيلا، وتسجيل 116 إصابة على الأقل حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب عن انزعاجه الشديد جراء الحادث ودعمه لأسر القتلى والمصابين، كما أكد لرئيس وزراء الولاية أنه سيتم إرسال كل الدعم الذي تحتاجه السلطات هناك للتعامل مع الكارثة بالإضافة إلى صرف تعويضات للمتضررين.