النمسا: أكثر من 6 ملايين ناخب مؤهلون للتصويت بالانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبلة

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أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات المجلس الوطني " البرلمان" المقررة في 29 سبتمبر المقبل هو 6 ملايين و300 ألف ناخب .

وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحديد العدد النهائي للناخبين المؤهلين مرة أخرى في 27 سبتمبر المقبل .. مشيرا إلى أن الكتلة التصويتية الأكبر في العاصمة فيينا تليها ولايات النمسا السفلى وشتايرمارك والنمسا العليا.

وذكر البيان ان النمساويين المقيمين في الخارج والراغبين في التصويت يجب عليهم تسجيل أسمائهم في مقار السفارات بالخارج قبل 6 أغسطس المقبل .