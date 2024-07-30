الكرملين: الدين القومى الأمريكى الهائل لن يبطئ من نواياها العسكرية

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الدين القومي للولايات المتحدة، الذي تجاوز 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، لن يبطئ النوايا العسكرية لواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيسكوف قولة : "من الواضح أن الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية، تؤثر بشكل مباشر على البيئة الاقتصادية الدولية، ومع ذلك، فإن الوضع برمته لن يبطئ بأي شكل من الأشكال نواياها العسكرية".

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، إن الدين القومي للبلاد ارتفع إلى أكثر من 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

ووفقا للتوقعات التي قدمها مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام 50 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن 122% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحلول عام 2034.