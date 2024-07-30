الكرملين: اتهامات الغرب لروسيا باستهداف البنية التحتية الفرنسية باطلة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، الاثنين أن وسائل الإعلام الغربية لا تخجل من اتهام روسيا باطلًا بتورطها في شن هجمات على البينة التحتية الفرنسية في أولمبياد باريس.



وقال المتحدث الصحفي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن الكرملين يعتبر إدعاءات وسائل الإعلام الغربية ما هي إلا معلومات مضللة واتهامات غير مؤكدة ولا أساس لها من الصحة.



وأضاف أن الإعلام الغربي لا يتوقف عن اتهام روسيا بأي شئ لا يُجرى على ما يُرام، مُضيفًا أن هذه السياسة لا تعكس صورة إيجابية لمصادر المعلومات الموثوقة التي تستخدمها هذه الوسائل الإعلامية.



وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق عن وقوع عمليات "تخريب" طالت شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا، وتاتي هذه العمليات بعد 3 أيام من هجوم طال شبكة السكك الحديدية وتسبب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الذي أقيم الجمعة الماضية في العاصمة الفرنسية باريس.