العرابي: مصر تبذل قصارى جهودها لمساعدة شعب السودان على إنهاء أزمته

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أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي أن مصر تبذل قصارى جهودها لمساعدة الشعب السوداني الشقيق على إنهاء الحرب وحقن الدماء وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطنه.

وقال العرابي - في كلمته أمام الندوة التي نظمها المجلس المصري للشئون الخارجية تحت عنوان "العلاقات المصرية السودانية" - "إن مصر ومنذ اندلاع الصراع المسلح في أبريل 2023 وضعت الأزمة السودانية على رأس أولوياتها وشددت على احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه".

ونوه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية لمساندة الشعب السوداني في أزمته الراهنة وإيجاد حل شامل وعادل في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في وحدة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

ولفت إلى أن مصر مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، بجانب مساعيها في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين ولم شملهم ودفعهم نحو رؤية موحدة تفضي إلى تسوية الأزمة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأضاف أن مصر اضطلعت إزاء جارتها الجنوبية الشقيقة بمسئوليتها الإنسانية والسياسية والجغرافية والتاريخية منذ بدء الأزمة بالبلاد، حيث استضافت ولاتزال مؤتمرات وندوات لتشجيع الحوار السوداني السوداني والبحث عن خارطة طريق وحلول تحفظ وحدة السودان، علاوة على احتضان مصر على أراضيها لأعداد كبيرة من السودانيين.

وسلط رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية الضوء على خصوصية وصلابة العلاقات المصرية السودانية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بالإضافة إلى عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين والمصير المشترك على مر العصور.. مشيرا إلى أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.