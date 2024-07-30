الضرائب: تقديم الدعم الفنى لمساعدة الممولين فى التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى

كتب - أحمد يعقوب

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال مركز دعم التحول الرقمي المجاني.

وأضافت أن هذا المركز قد تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا، موضحة أن هذا المركز يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ويقدم العديد من خدمات الدعم الفني .

وأوضحت أنه من الخدمات التي يقدمها مركز دعم التحول الرقمي هى تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولى، وتوضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK و يتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى اتمام عملية التكامل .