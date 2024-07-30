الصين تخصص 33 مليون دولار لدعم الإنتاج الزراعي بمناطق الفيضانات

أ ش أ

خصصت الصين، اليوم الثلاثاء، أموالا بقيمة 238 مليون يوان (ما يعادل 33.35 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في جهود الإغاثة من الكوارث واستعادة الإنتاج الزراعي في المناطق الخمس التي ضربتها فيضانات.



وأوضحت وزارة المالية الصينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن تلك الأموال ستستخدم لإدارة المحاصيل المتضررة جراء الفيضانات وترميم المرافق الزراعية المتضررة ودعم السيطرة على الفيضانات وتجفيف الحقول المغمورة بالمياه، وسط جهود للتخفيف من آثار الفيضانات على الإنتاج الزراعي في خنان وهونان وتشونجتشينج وسيتشوان وشنشي.



وواصل المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم، إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف المطيرة، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير المؤلف من أربعة مستويات.



ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة تصل إلى 200 ملم خلال الساعات الـ 24 المقبلة، على العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة بكين ومقاطعتي خبي وتيانجين المجاورتين، بالإضافة إلى تشونجتشينج ويوننان وقوانجدونج.