السلطات الباكستانية تصدر تحذيرا من الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان اليوم الثلاثاء، تحذيرا من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

وذكرت شبكة "سما تي في" الباكستانية أن التحذير يشمل خمس مقاطعات وعشرات المدن بالإضافة إلى العاصمة (إسلام آباد) والمناطق المحيطة بها، مضيفة أن السلطات حذرت السكان من خطر الرياح الشديدة وضربات البرق المصاحبة للأمطار، كما حذرت سكان المناطق المنخفضة بشكل خاص من خطر الفيضانات.

يشار إلى أن عشرات المناطق في باكستان تضررت خلال الشهر الجاري جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع فيضانات وتدمير عشرات المنازل وإغلاق العديد من الطرق .. وكانت السلطات قد أعلنت اليوم مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات بإقليم "خيبر بختونخوا" بشمال غرب البلاد.