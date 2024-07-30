السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان اتفاقية التجارة الحرة

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بحثت السعودية وكوريا الجنوبية، الاثنين التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر "رؤية المملكة 2030" والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.



جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى العاصمة الكورية سول، والتي تستمر حتى 31 يوليو الجاري، ويرافقه وفد سعودي ضم مسؤولين من 10 جهات حكومية و55 قياديا من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي الكوري، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وأشار القصبي - خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الدكتور "هان دوك-سو" - إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، إلى جانب أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.



وعقد القصبي اجتماعا مع وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية الدكتورة "أوه يونج-جو"، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة في المملكة.



والتقى وزير التجارة السعودي بمؤسس ورئيس شركة (Naver) "تشوي سو – يون"، وبحثا خطط الشركة، التي تعد أكبر شركة للإنترنت في كوريا، في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.