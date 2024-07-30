اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة التشيك بموسكو.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:00 ص
الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفارة التشيك بموسكو.. اعرف التفاصيل وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا يان أوندريك، إلى مقر الوزارة.


وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- أنه "تم التعبير عن احتجاج روسيا شديد اللهجة جراء انتهاك التشريعات الروسية من قِبَل أحد أفراد الطاقم الإداري والفني للسفارة التشيكية في روسيا، وهي محاولة لتهريب مواد فعَّالة (غير مصرح بها تؤدي إلى الإضرار بالصحة ومميتة)".


وأضافت الوزارة أن "موسكو طلبت من الجانب التشيكي التنازل عن الحصانة من القضاء الجنائي الروسي ضد موظف السفارة المذكور من أجل تقديمه إلى المسؤولية الجنائية، وإلا فسيتعين عليه مغادرة الأراضي الروسية".







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