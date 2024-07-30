الخارجية الأمريكية: الصراع بين إسرائيل وحزب الله طال أمده ولابد من التوصل لحل سريع

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أكدت الخارجية الأمريكية أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني طال أمده ولابد من التوصل إلى حل سريع، مشيرة إلى أن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق وتواصل واشنطن الانخراط في محادثات دبلوماسية لتهدئة التوتر.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قوله ـ إن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لخلق الظروف لتمكين المدنيين على جانبي الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية من العودة بأمان إلى ديارهم، مضيفا أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لحماية المدنيين في أي صراع.

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد أكدا مؤخرا ضرورة وقف إطلاق الصواريخ عبر الخط الأزرق، بين لبنان وإسرائيل، وحثا الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.