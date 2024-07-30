التصريح بدفن طفل لقى مصرعه خنقا بحبل أرجوحة بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى جهينة المركزى، طفل يبلغ من العمر 13 سنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك عقب إلتفاف حبل الأجوحة على رقبته أثناء اللهو بالمنزل.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل عقب إلتفاف أرجوحة على رقبته أثناء اللهو، تم نقل الجثة للمستشفى، ولا توجد شبهة جنائية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول المدعو علي ا ع ا 13 سنة إلى مستشفي جهينة المركزي " جثة هامدة " ومقيم بمركز جهينة، حيث تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتلاحظ وجود" سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال والدته بخيته م م ا 50 سنة ربة منزل، شقيقه عبد الرحمن ا ع ا 19 سنة طالب، نجل عمومة والده محمود م ع ا 50 سنة مزارع ويقمون بذات الناحية

بأنه أثناء لهو المذكور بأرجوحه بالمنزل إلتف الحبل حول رقبته مما أدي لوفاته، ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفوا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الخنق " تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.