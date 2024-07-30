التحالف الوطنى ينتهى من إعادة تأهيل 25 منزلًا بـ"عزبة قلمشاه" فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ومن خلال جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإعادة إعمار وتأهيل 25 منزلا دعمًا لذوى الهمم والأرامل فى عزبة قلمشاه بمركز إطسا فى محافظة الفيوم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الاورمان، إن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا بالفيوم، تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.

واوضح شعبان ان مشروع اغاثة وتنمية وتطوير القرى الاكثر احتياجا أطلقته الاورمان قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه فى هذه القرى وان الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الان ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الفيوم بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

ونوه "شعبان" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية “الأورمان” قد أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة الفيوم، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.