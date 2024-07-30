التحالف الوطنى فى الغربية ينظم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى لغير القادرين

الغربية محمد طارق

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 132 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية بلشاي بمركز كفر الزيات، وقرية سجين الكوم بمركز قطور، وقرية خرسيت بمركز طنطا، وقرية كوم عبود بمركز بسيون ، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

وأعلنت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .