البيت الأبيض: أمريكا واثقة من إمكانية تجنب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله

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قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة واثقة من إمكانية تجنب حرب أوسع بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا أنه "لا أحد يريد حربا شاملة"، على خلفية الهجوم الصاروخي الذي أودى بحياة 12 فتى وفتاة بالجولان.



وأضاف مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين، أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن هجوم حزب الله سيؤدي إلى التصعيد".



وتابع: "إننا سمعنا جميعا عن هذه الحرب الشاملة في فترات متعددة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وكانت تلك التوقعات مبالغا فيها في ذلك الوقت، وبصراحة، نعتقد أنه مبالغ فيها الآن".



وأكد أنه "لايزال هناك وقت ومجال لحل دبلوماسي للنزاع بين إسرائيل وحزب الله".



وأشار كيربي إلى أنه لا مؤشرات على أن الهجوم على بلدة مجدل شمس بالجولان سيؤثر على محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مضيفا أن "التوترات المتصاعدة لا ينبغي أن يكون لها تأثير على المحادثات".