الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تعد ابنة الزعيم الكورى الشمالى للخلافة

وكالات

أبلغ جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية، النواب في البرلمان أن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون يحضر ابنته المراهقة لتولي قيادة هذا البلد الذي يملك السلاح النووي.

وبحسب موقع العربية، شوهدت الشابة كيم جو آي، التي لم يتم التأكد من عمرها، إلى جانب والدها في عدة مناسبات منذ عام 2022، ما يدفع للاعتقاد بأنها قد تخلفه في أحد الأيام وتشكّل الجيل الرابع للسلطة في السلالة الشيوعية الوحيدة في العالم.

وقال النائب لي سيونغ كوين، بعد جلسة أطلع خلالها جهاز الاستخبارات النواب على الوضع، إن الجهاز يعتبر أنه تم اختيارها لخلافة والدها.

وأضاف لي: "من الواضح أن بيونج يانج تدرب كيم جو آي بصفتها وريثة، ما يشير إلى أنها الشخص الأكثر ترجيحاً لخلافته".

كما أوضح جهاز الاستخبارات الوطنية للبرلمانيين أن كيم كونج أون "يعاني من زيادة كبيرة في الوزن" بلغ "نحو 140 كيلوغراما"، ما يعرضه "لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب".

وكيم المعروف بأنه مدخن، يُعتقد عموماً أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري منذ أن تجاوز الثلاثين من عمره، كما أضاف لي نقلاً عن جهاز الاستخبارات الوطنية.

وقال جهاز الاستخبارات الوطنية للنواب الكوريين الجنوبيين إنه يبدو أن بيونج يانج تحدد مقدار ظهور كيم جو آي في مناسبات عامة لرصد طريقة تفاعل فيها الكوريون الشماليون مع احتمال اضطلاعها بدور في خلافة والدها.

وقال الجهاز للنواب إن أكثر من نصف تنقلاتها مع والدها كانت مرتبطة بأنشطة عسكرية مثل الإشراف على مناورات.

وقال بارك سان وون، وهو نائب كوري جنوبي آخر، للصحافيين إنه "نظراً إلى استخدام مصطلح هيانغدو، المخصص لزعيم أو خليفته، يعتقد جهاز الاستخبارات الوطنية أن معالم مشروع الخلافة ترتسم إلى حد ما".