اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 09:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يؤكد وقوفه مع لبنان وأمنه وسلامة مواطنيه ومؤسساته

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 09:02 م
الأردن يؤكد وقوفه مع لبنان وأمنه وسلامة مواطنيه ومؤسساته وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وقوف الأردن مع لبنان وأمنه وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض بلاده لأي عدوان على لبنان وسيادته.


جاء ذلك خلال، اتصال هاتفي، أجراه الصفدي اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبد الله بوحبيب.


وحذر الصفدي من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا ضرورة تكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية، وشدد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701.


وشدد الصفدي على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع، مطالبًا بضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان ويلزم إسرائيل احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


من جانبه، أكد بو حبيب تثمين بلاده لمواقف الأردن التاريخية في الوقوف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره.







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أيمن الصفدى

الأردن ولبنان

العدوان الإسرائيلى




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