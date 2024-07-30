اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.3% بالربع الثانى لعام 2024 متجاوزا التوقعات

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ذكر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، وفق أرقام أولية، أن اقتصاد منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024.



وأوضح مكتب الإحصاء - وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ارتفع بنسبة 0.3% خلال الـ3 أشهر الماضية حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بالربع السابق.



وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي..وتم تأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.3% دون تغيير عن القراءة الأولية المعلنة في وقت سابق من هذا العام.



وكانت منطقة اليورو قد دخلت في ركود فني (تقني) في النصف الثاني من عام 2023، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربع الثالث والرابع من العام، وفقًا للأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام.



من جانبه.. قال بيرت كولين، كبير خبراء الاقتصاد بمنطقة اليورو بشركة (آي أن جي) المالية إن البيانات تشير إلى أن اقتصاد المنطقة يتعافى لحد ما، مضيفًا "بعد الركود طوال عام 2023، بدأ الاقتصاد في التعافي بحذر"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد أصبح الآن في وضع أفضل من العام السابق.



وفي السياق، أوضح مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو" انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في الربع الثاني، مخالفًا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1%.



وأضاف أن ألمانيا واحدة من أربع دول فقط انخفض ناتجها المحلي الإجمالي خلال الـ3 أشهر الماضية حتى نهاية يونيو، وكانت لاتفيا والسويد والمجر الدول الثلاث الأخرى التي سجلت انكماشًا أيضًا.

وبدوره.. قال كلاوس فولراب رئيس قسم الدراسات الاستقصائية بمعهد (إيفو) الألماني للبحوث الاقتصادية، في مذكرة صدرت الأربعاء الماضي، إن الاقتصاد الألماني "عالق في أزمة" ومن غير المتوقع أن يتحسن كثيرًا في الربع الثالث.



وأضاف أن أيرلندا سجلت أكبر نمو بنسبة 1.2% بالربع الثاني، في حين سجل الاقتصاد الفرنسي "ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو" نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الفترة، وذلك وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي.



ومن المقرر أن تصدر أرقام التضخم لمنطقة اليورو غدًا /الأربعاء/، وتأتي البيانات الجديدة لمنطقة اليورو هذا الأسبوع بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال الشهر الجاري، قائلًا "إن خيار الخفض في سبتمبر مفتوح على مصراعيه".