استشهاد 9 فلسطينيين في قصف استهدف مخيم البريج وسط غزة

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استشهد 9 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ونقلت جثامين الشهداء – حسب مصادر طبية في القطاع - إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت قد قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 37 شخصًا، وإصابة 73 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 39 ألفا و 400 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 90 ألفا و 996 مُصابًا.

على صعيد مُتصل، تمكنت فرق الإنقاذ والمواطنون في قطاع غزة، من انتشال نحو 300 شهيد على الأقل في محافظة خان يونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.. وأشارت فرق الإنقاذ، إلى أن طواقمها تلقت نحو 200 بلاغ عن فقدان مواطنين شرقي خان يونس.

ولفتت إلى أنها انتشلت 42 شهيدا من بلدة بني سهيلا، كما تعمل على انتشال باقي الشهداء في البلدة بعد إغلاق الطرق وتدمير 90% من البنية التحتية.

وأكدت أن الاحتلال كان قد منع طواقمها من انتشال المصابين، ما أدى إلى وفاتهم وتحلل جثثهم بما يخالف الحقوق الأساسية.