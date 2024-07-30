ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية في الهند إلى 43 شخصا

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ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة "واياناد" في ولاية "كيرلا" الهندية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى 43 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف من محاصرة المئات من الأشخاص تحت الأنقاض في أعقاب وقوع الانهيارات الأرضية التي تسببت في تدمير العديد من المنازل واقتلاع الأشجار وانهيار أحد الجسور وغيرها، مشيرة إلى أن 250 فردا من فرق الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق الجبلية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال مع رئيس وزراء الولاية بينارآيي فيجين، عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء الانهيارات الأرضية.

وأكد مودي ضرورة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من الانهيارات الأرضية ، كما أعلن عن تقديم تعويضات مالية لعائلات الضحايا.