إعلام إسرائيلى: نتنياهو يلتقى كبار قادة جيش الاحتلال عقب عملية الضاحية الجنوبية فى بيروت

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقى كبار قادة جيش الاحتلال عقب عملية الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنه لا معلومات مؤكدة حتى الآن حول نجاح عملية الاغتيال الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قيادي مسئول عن هجوم مجدل شمس في الجولان المحتلة، بغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.