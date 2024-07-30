إطلاق منصة إلكترونية للشباب لتعريفهم تطورات قطاعات العمل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن إطلاقها منصة إلكترونية شبابية لشباب سوهاج تلقى الضوء من خلالها على التطورات التي تشهدها قطاعات العمل بمختلف المناطق وما يصدر عن المحافظة من قرارات وتعليمات حكومية جاء ذلك عقب لقاء الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج بالكيانات الشبابية بالمحافظة خلال لقاء الشباب معه بالقاعة الكبرى بالمحافظة

وتستعرض المحافظة من خلال النافذة رؤي شباب سوهاج و هموم المواطن البسيط، والتعريف بإنجازات المحافظة ، ومشاريعها بعيدا عن الشائعات التي اكتظت بها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك دعماً لمسيره البناء عن طريق تناول كل الأخبار الواقعية حتى لا ينخدع المواطن البسيط ، وذلك عن طريق النزول إلى أرض الواقع، ورصد تطورات الشارع وجمع لقطات حية من قلب الحدث ومواقع البناء وغيرها.

وتتسم الأخبار بالواقعية والمصداقية، فيما تهتم ايضاً برصد السلبيات ، وتحليلها ، وإيجاد الحلول اللازمة لها ، ورفعها أمام أنظار المواطنين ، والقيادات التنفيذية ، والشعبية بمحافظة سوهاج.

ولعل سلسلة الاجتماعات الشبابيه التي أطلقتها المحافظة أخيراً تعكس تفكيراً أكثر انفتاحاً، فيما طُرحت فكرة واعدة ينتظر أن ترى النور عن قريب تتمثل قي "ابليكيشن" كفيل باستيعاب كل الأفكار الإيجابيه.

ويتيح التطبيق المرتقب طرحه المجال الثقافيه والموضوعية فى الموضوعات ليصبح بين أيدي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادي لإتخاذ اللازم بشأنه، وذلك في إطار تنسيق يتوقع أن يحقق نقلة نوعية بدورة العمل والتعامل مع المواطنين.