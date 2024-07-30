إصابة 52 شخصا جراء حادث اصطدام قطار بشاحنة في جنوب روسيا

أحمد علوى

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة فولجوجراد بجنوب روسيا عن إصابة 52 شخصا بجروح جراء حادث اصطدام قطار بشاحنة في منطقة كوتيلنيكوفسكي بالمقاطعة، أمس الاثنين.

وأكدت السلطات في منشور على "تليجرام"، مساء الإثنين، أنه تم نقل 21 شخصا إلى المستشفى، بمن فيهم 10 أطفال، مشيرة إلى أن حالة 3 أشخاص خطيرة.

وفي وقت سابق أكدت إدارة منطقة كوتيلنيكوفسكي إيواء ما لا يقل عن 416 شخصا في مراكز الاستقبال المؤقت.

وتوقع حاكم المقاطعة، أندريه بوتشاروف، في حديث لوكالة "نوفوستي" ترميم السكك الحديدية في مكان الحادث حتى الساعة الخامسة، فجر الثلاثاء، حسب التقييمات الأولية.

وأكد مقر العمليات في مقاطعة فولغوغراد أن 9 عربات غير متضررة من القطار واصلت سيرها إلى مدينة أدلر بإقليم كراسنودار مع الركاب على متنها.

يذكر أن قطارا، كان ينفذ الرحلة بين مدينتي قازان وأدلر وعلى متنه 803 ركاب، اصطدم بشاحنة من طراز "كاماز" في مقاطعة فولغوغراد بجنوب روسيا، يوم الاثنين، مما أدى إلى خروج 9 عربات عن القضبان وانقلاب 7 منها.