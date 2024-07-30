إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى ببا 3 فى بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد مدينة ببا التابعة لمحافظة بنى سويف، والقرى التابعة لها تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر بواقع 66 قرية رئيسية.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف، إنه يجرى تنفيذ أعمال الحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 3 بمدينة ببا، مشيرة إلى أنها تفقدت المحطة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة ونسب تنفيذها، في إطار إهتمام الشركة برفع كفاءة المحطات والتي تنعكس بشكل مباشر علي جودة الخدمة المقدمة.

وأضافت المهندسة دينا عمر، أن هناك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.