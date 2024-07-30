إحالة أوراق شاب قتل طفلا بعد التعدى عليه للمفتى

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة في الدائرة السادسه برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإحالة أوراق المتهم «حسين. ع»، في العقد الثاني من العمر، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل طفل " حمزة ع " 11 عاما، بضربة بحجر على رأسه ، بعد فشله في محاولات الاعتداء عليه ، وذلك بقرية كحك بحري التابعه لمركز الشواشنة، وحددت جلسة دور الانعقاد في الاول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

شمل أمر الإحالة في الدعوى ان النيابة العامة تتهم «حسين.ع.م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر «حمزة.ع»، مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية «هاتكا عرضه» وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته».

وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق