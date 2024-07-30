أكاديمية البحث العلمى تستعد لبدء الدراسة فى المرحلة الثامنة لبرنامج "جامعة الطفل"

محمد صبحى

اختتمت اليوم فعاليات دورة تدريب المدربين ببرنامج "جامعة الطفل" بهدف تدريب منسقي البرنامج بالجامعات والمراكز البحثية المصرية من مختلف المحافظات، والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على مدار يومين بمقر إحدى الجامعات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار استعدادات برنامج "جامعة الطفل"؛ لبدء الدراسة في المرحلة الثامنة.

وتتعاون الأكاديمية منذ بدء البرنامج وحتى الآن مع 45 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى المراكز البحثية في كل محافظات الجمهورية، وقد قام بإلقاء المحاضرات على المدربين فريق من المتخصصين من القائمين على برنامج "جامعة الطفل"، وهم فريق من الخبراء من مختلف المؤسسات والمنظمات في تطوير وتصميم مناهج للطلبة في الفئات العمرية المختلفة بشكل مناسب يتماشى مع أهداف البرنامج، هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتدعم الأكاديمية البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، كما يدرس الأطفال بقاعات محاضراتها والمعامل الخاصة بها، على يد أساتذة جامعيين، ويقدم البرنامج تخصصات علمية مختلفة موحدة في كل الجامعات وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون وعلم المصريات، وهي تخصصات محددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويأتي ذلك استناداً على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث إن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل وتعتبر جامعة الطفل في مصر أول عضو غير أوروبي في الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

ويذكر أن الدورة تهدف إلى تعريف المنسقين بمنهجيات التعلم بجامعة الطفل والأنشطة الخاصة بالمناهج التي تعتمد على التعليم التجريبي من خلال الاستفادة من الألعاب والأنشطة الخارجية التي تنمي مهارات التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ قرارات وحل المشكلات وتقييم المعلومات للأجيال القادمة.