أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: عدم فرض آلية بعينها على أي إدارة تعليمية

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها..



وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع إدارة ليبيا بالوزارة

وزير التعليم: عدم فرض آلية بعينها على أي إدارة تعليمية بالعام الدراسى الجديد

وزير الطيران: نستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ72.2 مليون راكب سنويا

مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجابونى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع حزب حماة الوطن أوجه التعاون المشترك

وزير الأوقاف: القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا ونرفض كل صور الظلم

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الشئون الدينية بالنواب ويستعرض محاور عمل الوزارة