اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: عدم فرض آلية بعينها على أي إدارة تعليمية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: عدم فرض آلية بعينها على أي إدارة تعليمية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزيره الخارجيه

وزيره الهجره

وزير الطيران

الثانويه العامه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة