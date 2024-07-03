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ننشر أسماء تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماده رسميا

الأربعاء، 03 يوليو 2024 07:57 م
ننشر أسماء تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماده رسميا المستشار أحمد عبود
كتب - أحمد عبد الهادى

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اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 399 لسنة 2024, لتشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة ضمن الحركة القضائية، للعام القضائى الجديد.

جاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي.

  • المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا.
  • المستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
  • المستشار محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع.
  • المستشار حسام أحمد عميره، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري.
  • المستشار إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التاديبية.
  • المستشار علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفني.
  • المستشار السيد إبراهيم الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة.

 







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مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة

اختيار المجلس الخاص

اعتماد الحركة القضائية

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