اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائبة بريطانية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى غزة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:00 ص
نائبة بريطانية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى غزة البرلمان البريطانى
أ ش أ

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اتهمت النائبة والمرشحة عن حزب العمال في الانتخابات العامة في بريطانيا ناز شاه، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وتعهدت بالضغط على رئيس الحزب السير كير ستارمر من أجل وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس المقبل.

وقالت ناز شاه "إنه من الواضح تماما" أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي خلال الحرب الجارية في غزة، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.


واعتبرت الصحيفة، أن تصريحات ناز شاه لا تتسق مع سياسة حزب العمال.

وكانت ناز شاه قد استقالت من منصبها في حكومة الظل نوفمبر الماضي، بعد أن تم أمر برلمانيي حزب العمال بالامتناع عن التصويت على اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وطُلب منهم بدلا من ذلك دعم موقف رئيس الحزب السير كير ستارمر الداعي إلى "هدنات إنسانية" أطول.







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