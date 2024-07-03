من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟ إنفوجراف

أدى محمد جبران، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلفًا لـ "حسن شحاتة"، وذلك فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التى شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض السيرة الذاتية محمد جبران وزير العمل الجديد.

تولى محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حقيبة وزارة العمل

جبران شغل العديد من المناصب النقابية منها:



- رئيس مؤتمر العمل العربى (الدورة الثامنة والأربعون )

- تنظيم الدورة الثالثة والأربعين للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية

- رئيس الفريق العمالى لمؤتمر العمل الدولى لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف - سويسرا

- عضو مجلس إدارة المجلس القومى للأجور

- عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحى

- عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ

تدرج فى المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول:

- الانتخاب كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة 4 سنوات

- الانتخاب كرئيس للنقابة العامة للبترول فى الدورة النقابية 2018 حتى 2022

- رئيسا للنقابة العامة بالتزكية فى انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026

- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022