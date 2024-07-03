مصرع 6 أشخاص جراء الفيضانات العارمة فى بنجلاديش والهند

دكا ـ نيودلهى (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى كل من بنجلاديش والهند اليوم الأربعاء، مصرع ستة أشخاص على الأقل جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة من البلدين.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن سلطات إدارة الكوارث في ولاية "آسام" بشمال شرق الهند قولها إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء، ما يرفع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المنطقة منذ منتصف مايو الماضي إلى 38 قتيلا.

وفي بنجلادش، أعلن المسئول البارز بالشرطة جاهر الحق بويان مقتل شخصين جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي أخذت تهطل على البلاد مؤخرا.

وقال بويان إن السلطات نقلت بعض السكان من مخيمات الإغاثة - التي تؤوي حوالي مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار المجاورة - إلى أماكن آمنة للحفاظ على أرواحهم.

من جانبه، قال المسئول الحكومي البارز أبو أحمد صديق إن منطقة "سيلهيت" الواقعة شمال شرق بنجلاديش هي ضمن أكثر المناطق تضررا من مياه الفيضانات حيث تأثر أكثر من 1.3 مليون شخص بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت معظم الطرق والمنازل.

يشار إلى أنه عادة ما تتسبب الأمطار الموسمية في إحداث دمار على نطاق واسع كل عام، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ تسبب في تغير أنماط الطقس وزيادة عدد الظواهر الجوية العنيفة.