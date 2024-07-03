مسئول أمريكى يرجح عقد اجتماع بين بايدن ونتنياهو فى واشنطن خلال يوليو الجارى

واشنطن (أ ش أ)

رجح مسئول فى البيت الأبيض عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة الأخير لواشنطن فى وقت لاحق من شهر يوليو الجارى، لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

وقال المسؤول - في تصريحات لموقع أكسيوس الإخبارى الأمريكى، اليوم الأربعاء "إن بايدن يعرف نتنياهو منذ ثلاثة عقود ومن المرجح أن يلتقيا عندما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن".

ويقوم نتنياهو بزيارة إلى واشنطن وسط توترات متزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة، ومن المتوقع أن يصل نتنياهو إلى واشنطن في غضون ثلاثة أسابيع لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في 24 يوليو الجاري.