مسئولة فلسطينية: نتنياهو يسعى لتقويض وجود أى دولة فلسطينية مستقبلية

رام الله (أ ش أ)

أكدت عضو هيئة العمل الوطنى والأهلى الفلسطينى رتيبة النتشة اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعمل على تقويض وجود أى سلطة فلسطينية مستقبلية.

وقالت النتشة - في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية) - "إنه لن يكون هناك إمكانية لوجود دولة فلسطينية في عهد نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لتقويض وجود دولة فلسطينية"، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تعاني من صعوبات اقتصادية منذ عدة سنوات، لكن نتنياهو لا ينظر إلى هذه الخسائر فهدفه الانتصار في حربه.

وأشارت النتشة إلى أن إسرائيل تريد أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد أداة إدارية لإدارة مصالح السكان بما يخدم أمن إسرائيل.

وأوضحت أن إسرائيل تستخدم اليوم سلاح المياه لتعطيش الضفة الغربية حتى لا يكون هناك بدائل للزراعة أو غيرها كنوع من أنواع العقاب وتهدف لانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية.. مؤكدة أن السبيل الوحيد لإنقاذ حل الدولتين هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.