اليوم السابع
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مؤسسة حياة كريمة تهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بتشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:24 م
مؤسسة حياة كريمة تهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بتشكيل الحكومة الجديدة الرئيس السيسى والحكومة الجديدة
كتب محمد السيد الشاذلى

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تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهانى للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدة ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق طموحات الشعب المصرى في حياة كريمة.

 

وأكدت مؤسسة حياة كريمة استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة الجديدة في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج التي تهدف الى تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، متمنية للحكومة الجديدة كل التوفيق والسداد في مهامها الوطنية وأن تكون عند حسن ظن الشعب المصرى.


يذكر أنه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدنى غير هادفة للربح، مهشرة في وزارة التضامن الاجتماعى برقم قيد 902، وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات وتمتلك المؤسسة 27 مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادى الرياضية.


كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومى بجانب المواطنين الأشد احتياجا في أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة المحافظات.







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