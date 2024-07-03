لوكاشينكو: الغرب يسعى للتصعيد فى أوكرانيا

وكالات

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن الغرب "لا يعتزم الانسحاب من أوكرانيا" و"يسعى للتصعيد" في البلاد.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع بمناسبة عيد استقلال بيلاروس، الثلاثاء: "اليوم تم استثمار أموال هائلة في أوكرانيا. وأنا على قناعة بأن الأمريكيين قبل كل شيء والغرب لا يعتزمون الانسحاب من أوكرانيا. وهذا رأس جسر رائع وأراض جيدة".

وتابع: "ولكن لا يوجد هناك من يحارب، ولذلك يحتاجون إلى تصعيد خطير لإدخال وحدات الناتو إلى هناك، والمرتزقة لا ينجحون في تنفيذ مهامهم".

وأشار إلى أن "تحركات قد بدأت" على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس، مضيفا "أنهم يرغبون في جر بيلاروس إلى الحرب، لكن ذلك لن يحدث. نحن لا نعتزم الانجرار في أي عمليات قتالية، لأننا نعرف إلى ما سيؤدي ذلك".

وأضاف: "لكن الناتو يحتاج إلى الذريعة، وإن وضع الأوكرانيين في الجبهة كارثي وصعب للغاية".

وأكد أن بيلارس مستعدة "للضربة" من جهة الحدود الأوكرانية.

وكانت الرئاسة البيلاروسية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات البيلاروسية مستعدة "للرد على أي سيناريو" على الحدود مع أوكرانيا على خلفية إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية عن رصدها انتشارا كبيرا للقوات الأوكرانية على الحدود.