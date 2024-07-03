لجنة أممية تدعو روسيا إلى إطلاق سراح مراسل صحيفة وول ستريت جورنال

نيويورك (أ ش أ)

دعت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، روسيا إلى إطلاق سراح مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به.

وقالت اللجنة الأممية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ "إن هناك افتقارا صارخا لأي دليل واقعي أو قانوني لاتهامات التجسس الموجهة ضد جيرشكوفيتش، متهمة روسيا بانتهاك القانون الدولي بسجن جيرشكوفيتش، مشددة على أن جنسية جيرشكوفيتش الأمريكية كانت عاملا في اعتقاله".

ويواجه جيرشكوفيتش عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة في حال إدانته.

وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية قد أعلنت في 30 مارس توقيف مراسل الصحيفة الأمريكية في موسكو والذي عمل سابقًا مع وكالة "فرانس برس"، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورج واتهمته السلطات الروسية بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع.