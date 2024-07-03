اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قبل افتتاحه.. مشروع كوبرى الرياح إنجاز جديد فى قنا بتكلفة 130 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:00 ص
قبل افتتاحه.. مشروع كوبرى الرياح إنجاز جديد فى قنا بتكلفة 130 مليون جنيه أعمال كوبري الرياح
قنا صابر سعيد

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ما زالت مشروعات الطرق فى محافظة قنا مستمرة فهنا فى قلب المدينة تجرى أعمال مشروع كوبرى الرياح والذى انتظره الأهالى منذ سنوات لتحقيق سيولة مرورية أعلى شريط السكة الحديد بدلًا من انتظار السيارات للعبور أثناء سير القطارات والتكدس الكبير الذى يحدث بمدخل من مداخل مدينة قنا بالناحية الشرقية والتى تستقبل السيارات القادمة من الطريق الزراعى الشرقى "قنا_الأقصر" للتحول أحلام وطموحات الأهالى إلى واقع قارب على الانتهاء والافتتاح التجريبي.

ويعد الكوبرى واحد من الكبارى الهامة التى تيسير الحياة على المواطنين بمدينة قنا، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، كما يتم تنفيذه وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال التى جرت منذ عام وتستعد المحافظة لتشغيله تجريبيا أمام السيارات والمواطنين.

ويربط الكوبرى بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات، كما أن المشروع يشمل تنفيذ كوبرى علوى لعبور السيارات وكوبرى مشاة، ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

قال محمد عبد اللطيف، من أهالى قنا، أن مشروع كوبرى الرياح من المشروعات الهامة التى توفر الوقت والجهد وتحقق سيولة مرورية فى الجانب القبلى للسكة الحديد بمدينة قنا، ويساهم فى سرعة النقل القادمة من الطريق الزراعى الشرقى بمدينة قنا وعدم التزاحم على شريط السكة الحديد والانتظار لفترة طويلة نتيجة تواجد عدد كبير من السيارات وضيق الطريق أمام السكة الحديد، ويساهم الكوبرى فى القضاء على الانتظار وخطورة عبور السكة الحديد سواء للسيارات أو الأشخاص مع سرعة دخول المدينة.

وأوضح عبد اللطيف، أن أعمال الكوبرى ظهرت وأضحة أمام المواطنين والذى من المنتظر أن يتم افتتاحه قريبًا لسير السيارات والشاحنات القادمة إلى مدينة قنا وهو واحد من الكبارى العلوية التى تتواجد أعلى شريط السكة الحديد على غرار كوبرى مدينة قوص التى تم افتتاحه منذ سنوات وساهم أيضًا فى ربط المدينة وحركة السير بها.

 

أعمال كوبري الرياح
أعمال كوبري الرياح

 

جسم كوبري الرياح
جسم كوبري الرياح

 

كوبري الرياح بقنا
كوبري الرياح بقنا

 

معدات أعمال الكوبري
معدات أعمال الكوبري






كوبري الرياح

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